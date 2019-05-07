Cemiyet hayatının ünlü isimleri geçtiğimiz gün Avusturya'da tarihte yolculuğa çıktı. Genç işadamı Sinan Ekincioğlu ile Gizem Göryakın'ın Viyana'daki tarihi Belvedere Müzesi'nde gerçekleşen görkemli düğünlerine İstanbul'dan çok sayıda sosyetik isim katıldı.
Avusturya'nın en önemli sanat koleksiyonlarının sergilendiği müzede Göryakın ile bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Sinan Ekincioğlu, düğünü için servet harcadı. Avusturyalı ressam Gustav Klimt'e ait dünyanın en büyük koleksiyonunu barındıran müzede düğün yapan ikili, bunun için de yetkililerle sözleşme imzaladı. Ekincioğlu, müzedeki tarihi eserlere zarar verilmemesi için tam 3 milyon euro'luk yani yaklaşık 20 milyon 200 bin liralık bir ön sözleşmeye imza attı...
NEYSE Kİ ZARAR YOK!
Barok tarzın en güzel örneklerinden olan ve 1668-1745 yılları arasında yapılan müzedeki tarihi eserlere zarar verilmemesi için yetkililer, Türk damada bir sözleşme imzalattı. Sinan Ekincioğlu, düğün sırasında herhangi bir eser zarar görse müzeye 3 milyon euro ödeyecekti.
AVUSTURYA'DA VIP TÖREN
Sinan Ekincioğlu ve Gizem Göryakın'ın sosyeteyi Viyana'ya taşıyan düğünü için yaklaşık 200 bin euro harcadığı konuşuluyor.
Arzu-Ömer Sabancı çifti ile oğulları Hacı ve Hakan Sabancı'nın da katıldığı düğün, şaşaasıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Hacı Sabancı, düğüne evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Nazlı Kayı ile katıldı.
Avusturya'nın en önemli sanat koleksiyonlarının sergilendiği müzede Göryakın ile bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Sinan Ekincioğlu, düğünü için servet harcadı. Avusturyalı ressam Gustav Klimt'e ait dünyanın en büyük koleksiyonunu barındıran müzede düğün yapan ikili, bunun için de yetkililerle sözleşme imzaladı. Ekincioğlu, müzedeki tarihi eserlere zarar verilmemesi için tam 3 milyon euro'luk yani yaklaşık 20 milyon 200 bin liralık bir ön sözleşmeye imza attı...
NEYSE Kİ ZARAR YOK!
Barok tarzın en güzel örneklerinden olan ve 1668-1745 yılları arasında yapılan müzedeki tarihi eserlere zarar verilmemesi için yetkililer, Türk damada bir sözleşme imzalattı. Sinan Ekincioğlu, düğün sırasında herhangi bir eser zarar görse müzeye 3 milyon euro ödeyecekti.
AVUSTURYA'DA VIP TÖREN
Sinan Ekincioğlu ve Gizem Göryakın'ın sosyeteyi Viyana'ya taşıyan düğünü için yaklaşık 200 bin euro harcadığı konuşuluyor.
Arzu-Ömer Sabancı çifti ile oğulları Hacı ve Hakan Sabancı'nın da katıldığı düğün, şaşaasıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Hacı Sabancı, düğüne evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Nazlı Kayı ile katıldı.
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