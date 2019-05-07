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  • 07.05.2019
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Serenay modası! Prada 'yı takibe aldı

İtalyan moda devi Prada, ’yı takibe aldı. Ünlü markanın yöneticileri, güzel oyuncuya reklam teklifi yaptı...

Serenay modası!
Dizilerin ve reklam filmlerinin aranan yüzü olan Serenay Sarıkaya'nın başına talih kuşu kondu... 2015'te eski sevgilisi Kerem Bürsin'le 'in yüzü olan Sarıkaya, markanın yayınlanan son reklamında da kameraların karşısındaydı. 27 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle markanın satışlarını yüzde 95 arttırdı. Sarıkaya'nın aldığı ücret ise sır gibi saklandı. Bu reklamın ardından dünyaca ünlü İtalyan moda markası Prada da ile anlaşmak için düğmeye bastı. Firmanın yetkilileri, güzel oyuncunun menajerini aradı. Yapılan telefon görüşmelerinin ardından Sarıkaya'nın teklife sıcak baktığı ortaya çıktı. Buna göre Serenay Sarıkaya'nın Alice Müzikali bittikten sonra önümüzdeki haftalarda Amerika'ya gideceği iddia edildi...

SATIŞLARI KATLADI BAHTI AÇILDI​
Kerem Bürsin ile yolları ayıran Serenay Sarıkaya, önce bekarların sonra da ünlü markaların kadrajına girdi...​




Prada, geçtiğimiz yıllarda asıllı dünyaca ünlü model 'le çalışmıştı.

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