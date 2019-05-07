Kızı Zeynep'e 6 aylık hamile olan Bengü, önceki gün eşi Selim Selimoğlu'nun sürpriziyle sevince boğuldu. Daha önce "Baby shower yapmayı düşünmüyorum. Bizim öyle bir adetimiz yok" diyen şarkıcı için eşi ve dostları, önceki gün parti verdi. 40 yaşındaki şarkıcı, kendisi için düzenlenen sürpriz baby shower partisini görünce mutlulukla şaşkınlığı aynı anda yaşadı. Popçu, dostlarına teşekkür etti.
DOSTLARI HAZIRLADI
Bengü, üzerinde kızları Zeynep'in adının yazılı olduğu pastayı da eşiyle birlikte kesti. Şarkıcının yakın dostu modacı Hakan Akkaya da kutlamada çektiği kareyi şu notla paylaşıp güzel popçuya sosyal medyada gelebilecek eleştirilerin önünü kesmiş oldu: "Sen yapmak istemesen de Zeynep bebeğe hoşgeldin partisini dostların yapar."
DOSTLARI HAZIRLADI
Bengü, üzerinde kızları Zeynep'in adının yazılı olduğu pastayı da eşiyle birlikte kesti. Şarkıcının yakın dostu modacı Hakan Akkaya da kutlamada çektiği kareyi şu notla paylaşıp güzel popçuya sosyal medyada gelebilecek eleştirilerin önünü kesmiş oldu: "Sen yapmak istemesen de Zeynep bebeğe hoşgeldin partisini dostların yapar."
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