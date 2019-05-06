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  • 06.05.2019
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Hazal'ın kalbi 'filiz'lendi! , yeni bir aşka yelken açtı

Güzel oyuncu , yeni bir aşka yelken açtı. Küçükköse, kendi gibi oyuncu ’nın işletmeci sevgilisi ile yakın dost olan ’le kısa süre önce aşk yaşamaya başladı.

Hazal'ın kalbi 'filiz'lendi!
Geçtiğimiz sene kendi gibi oyuncu Tuan Tunalı ile 4 yıllık evliliği olaylı şekilde biten Hazal Filiz Küçükköse, aradığı aşkı sonunda buldu. Oyuncu Ekin Mert Daymaz'la geçtiğimiz ay yakınlaşan Küçükköse, kısa süre önce ise yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu, bu kez aşkı sanat dünyası yerine eğlence sektöründe buldu. Küçükköse, kalbini bir süre önce arkadaş ortamında tanıştığı işletmeci Alp Güler'e kaptırdı. Oyuncu, dedikodulara göre de Güler'in Arnavutköy'deki Rise n' Fall adlı mekanından çıkmaz oldu.



SABAHA KADAR DANS
Küçükköse, Güler'in yakın dostlarıyla da tek tek tanıştı. Hemen hemen her akşam mekana uğrayan Küçükköse, 'nın işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı'yla da yakın dost olan Güler'i bir an bile yalnız bırakmıyor. Mekanda müşterilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden sabahlara dek Güler'le samimi şekilde eğlenen güzel oyuncunun aşkını ne zaman itiraf edeceği ise merak konusu… Bu arada güzel oyuncunun son dönemde kısa küt peruk takarak imajını tazelemesi de "Hazal'a aşk değişimi" yorumu yaptırdı.



ESKİ EŞİ DE AŞK SARHOŞU
'nin eski eşi 'nın da şu sıralar mutluluktan ayakları yere basmıyor. Geçen hafta Rus model ve oyuncu Yana Mazanova ile aşkını ilan eden Tunalı, önceki gün de sevgilisiyle soluğu Çeşme'de aldı. İkili, Ege'de baş başa romantik anlar yaşadı. Tunalı'nın aşk paylaşımları da "Hazal'a nispet" dedirtti.

DOĞAN SAVAŞ

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