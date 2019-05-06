Çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Şallı'dan yürek burkan itiraf… Şu sıralar nişanlısı işadamı Uğur Akkuş ile düğün hazırlığı yapan Şallı, önceki gün Oylum Talu'nun programında ailesiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Ünlü sunucu, eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars'ın bir yıldır yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ettiğini dile getirdi.





ZORLU MÜCADELE…

Özel hayatına gelen eleştirilerin umrunda olmadığını söyleyen Şallı, "Önceliğim Pars'ın sağlığı" diye konuştu. Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söyledi: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."