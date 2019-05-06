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  • 06.05.2019
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, gibi ketojenik diyete başladı

Oyuncu , zayıflamak için gibi karbonhidrat alımını azaltan ketojenik diyete başvurdu.

Şahan’ın izinde
Son dönemde fazlalıklarıyla başı dertte olan Ekin Türkmen, zayıflamak için Şahan Gökbakar'ın izinden gitti. Oyuncu, ünlü komedyen gibi ketojenik diyete başlayıp hızla kilolarına veda etti.

Önceki akşam Etiler'de soruları yanıtlayan 34 yaşındaki oyuncu, yaza ketojenik diyetle hazırlandığını söyleyip ekledi: "Formuma dikkat ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum."



Gökbakar, ketojenik diyetle 6 ayda 28 kilo verdi.

DOĞAN SAVAŞ

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