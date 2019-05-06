Chicago’da Türk rüzgarı

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington DC tarafından düzenlenen Chicago Türk Film Günleri, "Türk İşi Dondurma" filmiyle başladı. Chicago'nun ünlü sinema merkezlerinden Gene Siskel Film Center'da başlayan ve bir ay sürecek. Etkinlik kapsamında, "Türk İşi Dondurma", "Babam ve Oğlum", "Buğday", "Kalandar Soğuğu" ve "Çiçero" adlı yapıtlar sinemaseverlerle buluşacak...
- Saklambaç
- 06.05.2019
- Gazete
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