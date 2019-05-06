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  • 06.05.2019
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Chicago’da Türk rüzgarı

başladı. Etkinlik kapsamında ve Çiçero başta olmak üzere birçok izlenecek.

Chicago’da Türk rüzgarı
Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington DC tarafından düzenlenen , "Türk İşi Dondurma" filmiyle başladı. Chicago'nun ünlü sinema merkezlerinden Gene Siskel Film Center'da başlayan ve bir ay sürecek. Etkinlik kapsamında, "Türk İşi Dondurma", "Babam ve Oğlum", "Buğday", "Kalandar Soğuğu" ve "Çiçero" adlı yapıtlar sinemaseverlerle buluşacak...

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