Başarılı sunucu, yazar ve sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu'nun yeni kitabı "İçindeki Dişiyi Uyandır", Etiler Da Lupo Restaurant'ta yapılan lansmanla basına ve kamuoyuna tanıtıldı. Tüm kadınlara içlerindeki dişi enerjiyi doğru şekilde kullanarak üreticiliklerini, bereketlerini, yeteneklerini, iletişimlerini, ifadelerini ve ilişkilerini olumlu yönde arttıracak ipuçları veren Vahapoğlu etkinlikte kendi tasarımı olan ve dişiliği sembolize eden mücevher kolyenin de sunumunu yaptı.