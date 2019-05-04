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  • 04.05.2019
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'nun 'İçindeki Dişiyi Uyandır'ın tanıtımı yapıldı

İçindeki dişiyi uyandır

Başarılı sunucu, yazar ve sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu'nun "İçindeki Dişiyi Uyandır", Etiler Da Lupo Restaurant'ta yapılan lansmanla basına ve kamuoyuna tanıtıldı. Tüm kadınlara içlerindeki dişi enerjiyi doğru şekilde kullanarak üreticiliklerini, bereketlerini, yeteneklerini, iletişimlerini, ifadelerini ve ilişkilerini olumlu yönde arttıracak ipuçları veren Vahapoğlu etkinlikte kendi tasarımı olan ve dişiliği sembolize eden mücevher kolyenin de sunumunu yaptı.

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