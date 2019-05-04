Mayıs 2018'den beri Defne Samyeli ile birlikte olan Cem Yılmaz, aşkı sayesinde büyük değişime girdi. 46 yaşındaki komedyen, Samyeli'nin hayatına girmesiyle ilk iş fazlalıklarından kurtuldu. Son yıllarda fazla kilolarıyla başı dertte olan Yılmaz, spor salonundan çıkmaz oldu. Düzenli antrenman yaparak kaslı bir vücuda kavuşan komedyen, yediklerine de dikkat etti. Yılmaz'ın zayıflama sırrı ise bununla sınırlı kalmadı. BAKIMA GIRDI...





Ünlü şovmen, önceki gün Samyeli ile Nişantaşı'ndaki bir akupunktur kliniğinden çıkarken objektife yansıdı.



Yılmaz'ın kilo vermek için akupunktur yaptırmaya başladığı öğrenildi. Bir çocuk babası komedyen, uzman doktor tarafından kulağına batırılan iğneler sayesinde ayda 4-8 kilo vermeyi hedefliyor. Türkiye'nin en güzel kadınlarından Defne Samyeli ile birlikte olmaya başladıktan sonra dış görünüşüne daha çok dikkat etmeye başlayan şovmen, güzellik merkezlerinin de müdavimi oldu. Yılmaz, düzenli cilt bakımı yaptırmaya başladı. Bununla da kalmayan şovmen, cildini gençleştirmek için de vitamin iğnelerine başvurdu. Yaşıtlarına göre cildinde daha az kırışık olan Yılmaz, bunu da düzenli yaptırdığı hydrafacial adlı cildi nemlendiren ve yenileyen uygulamaya borçlu…







METROSEKSÜEL CMYLMZ

Yılmaz, 47 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli sayesinde metroseksüel olup çıktı. Komedyen güzellik merkezlerinin de müdavimi oldu.







Geçen yıl 10 ayda 20 kilo veren Yılmaz, özel spor hocası eşliğinde yaptığı antrenmanlarla da böyle kas yapmıştı.



AYDIN HAMZA