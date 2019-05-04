Son yıllarda atv'nin zirveye yerleşmesini sağlayan eşsiz dizilerin ünü yurt dışına yayıldı… Bunlara son örnek reyting rekortmeni 'Sen Anlat Karadeniz' oldu. İki hafta önce Meksikalı izleyicilerin beğenisine çıkan dizi ülkede çok sevilmiş ve büyük ilgi uyandırmıştı.

Sen Anlat Karadeniz yeni macerasına bu kez Şili'de devam edecek. "Fugitiva" adıyla yayınlanacak dizi, Şili'nin çok izlenen kanallarından Kanal 13'te 6 Mayıs Pazartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Diziye çok güvendiklerini söyleyen kanalın yöneticisi Jose Alonso Navarro, Şili halkının Karadeniz'i çok seveceğini, böyle bir diziyi kendi televizyonlarına kattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Navarro, "Reyting rekorları kıracağız" dedi. Tanıtımlarına hız verilen "Sen Anlat Karadeniz", hafta içi her akşam Şilili izleyicilerin karşısında olacak.

DİZİ TURİZMİ BAŞLADI

Türk dizileri, Güney Amerika'da hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaştı. Birçok tur şirketi, dizilerden sonra Türkiye turu organize etti.



RAKİPSİZ BİRİNCİ

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' sürükleyici hikayesiyle yine milyonları ekrana kilitledi. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.