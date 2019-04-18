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  • 18.04.2019
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atv’nin ‘Sen Anlat ’ fırtınası, ’dan itibaren ’da esecek

atv’nin ‘Sen Anlat ’ fırtınası, ’dan itibaren ’da esecek. ‘’ yani ‘Karadeniz’ ismiyle ekrana gelecek dizi için yetkililer, ‘Meksika halkı dizi için şimdiden çok heyecanlı’ yorumu yaptı.

Meksika'da Karadeniz fırtınası

atv'nin dizilerinin başarısı, sınırları aşmaya devam ediyor. Yayınlandığı beri milyonları atv ekranına kilitleyen 'Sen Anlat Karadeniz', şimdi de Meksika'yı fethetmeye hazırlanıyor. Karadeniz'in eşsiz manzarasını da ekrana taşıyan dizi; 22 Nisan Pazartesi akşamı 'nın en çok izlenen kanallarından Imagen Television'da başlıyor.



'Mar Negro' (Karadeniz) ismiyle ekrana gelecek dizi için kanalın yetkilileri de çok heyecanlı. Yetkililer, diziye çok güvendiklerini söyleyip "Meksika halkının Karadeniz'i çok seveceğinden eminiz" dedi. Tüm ülkede tanıtımlarına hız verilen "Sen Anlat ", hafta içi her akşam prime-time'da Meksikalı izleyicilerin karşısında olacak.


Birçok dizisi yurt dışında gösterilen atv, şimdi de 'Sen Anlat Karadeniz' ile Meksika'yı fethedecek
Tahir ve Nefes'in aşkını anlatan dizi, ilk günden itibaren seyircinin gönlünde taht kurdu...

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