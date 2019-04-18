atv'nin dizilerinin başarısı, sınırları aşmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri milyonları atv ekranına kilitleyen 'Sen Anlat Karadeniz', şimdi de Meksika'yı fethetmeye hazırlanıyor. Karadeniz'in eşsiz manzarasını da ekrana taşıyan dizi; 22 Nisan Pazartesi akşamı Meksika'nın en çok izlenen kanallarından Imagen Television'da başlıyor.





'Mar Negro' (Karadeniz) ismiyle ekrana gelecek dizi için kanalın yetkilileri de çok heyecanlı. Yetkililer, diziye çok güvendiklerini söyleyip "Meksika halkının Karadeniz'i çok seveceğinden eminiz" dedi. Tüm ülkede tanıtımlarına hız verilen "Sen Anlat Karadeniz", hafta içi her akşam prime-time'da Meksikalı izleyicilerin karşısında olacak.



Birçok dizisi yurt dışında gösterilen atv, şimdi de 'Sen Anlat Karadeniz' ile Meksika'yı fethedecek

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