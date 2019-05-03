Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'tan kırmızı kartlık hareket… Evli futbolcu, geçtiğimiz akşam Gayrettepe'deki bir mekanda çapkınlık turundaydı. Donk, iddiaya göre mekanda sürpriz bir isimle yakınlaştı. Ünlü futbolcu, bu yılın başında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Fulham takımına transfer olan adaşı Hollandalı Ryan Babel'in eşiyle mekanda sarmaş dolaş eğlendi. Çıkışta gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenen 33 yaşındaki futbolcu, görüntülenmemek içinse arka kapıdan kaçtı.





KUSURLU HAREKET

Mekandan VIP araçla ayrılan Donk ile Babel'in eşi, soluğu Levent'teki Sapphire adlı rezidansta aldı. İkilinin görüntülenmemesi için de site güvenliği devreye girdi. Olay gece üzerine gözler İngiltere'de top koşturan Babel'e çevrildi. Babel'in üç çocuğunun annesiyle ilgili kulaktan kulağa yayılan ihanet iddiasına ne tepki vereceği merak konusu oldu.

DOST KAZIĞI

Yeşil sahalardaki başarısından çok özel hayatıyla gündeme gelen Ryan Donk'un geçtiğimiz yıla kadar Babel ile arasından su sızmıyordu. Hatta Donk, geçtiğimiz günlerde Babel'in Fulham'dan Galatasaray'a geleceği iddia edilince Instagram'da "Hadi gel kırmızı kafa" diye çağrıda bulunmuştu. Donk'un Babel'in eşiyle kaçamak yaptığı iddiası ise "Bu, düpedüz dost kazığı" yorumu yaptırdı.

Galatasaraylı Donk, kendi gibi Hollandalı olan Babel'le Türkiye'deyken ailecek görüşüyordu.