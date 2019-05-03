Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kez TEYEV için sahneye çıktı. Yılmaz'ın kapalı gişe sahnelenen gösterisinin biletleri; Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malüllleri, Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı (TEYEV) yararına satıldı.

Sanat, cemiyet ve iş dünyası, hem TEYEV'e destek olmaya, hem de 'Diamond Elite Platinum Plus' gösterisi ile kahkaha atmaya adeta akın etti. Yılmaz, geceden elde edilen gelirin çok kıymetli bir yere gitmesinden de mutlu olduğunu belirtti. Geceden elde edilen hasılatla; 116 şehit çocuğunun yıllık üniversite eğitim bursu karşılanmış oldu.







Gösterinin finalinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan sahneye çıkarak Yılmaz'a teşekkür plaketi verdi.



​ Doğan SAVAŞ