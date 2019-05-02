Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.05.2019
  • Gazete

9 aylık hamile olan , oğlunu kucağına almak için gün sayıyor

9 aylık hamile olan ’nin oğlunu kucağına almasına sayılı günler kaldı.

Görev dağılımı
Eşi Tolgahan Sayışman'la oğlu Efehan'ı kucağına almak için gün sayan , ülkesi Arnavutluk'taki bir dergiye röportaj verdi. Arnavut güzel, oğlu doğduktan kısa süre sonra işlerine döneceğini söyleyip ekledi: "Efehan'la Arnavutça konuşacağım. Türkçe'yi ise Tolgahan'a bırakacağım."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri9 aylık hamile olan Almeda Abazi, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri