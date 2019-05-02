Eşi Tolgahan Sayışman'la oğlu Efehan'ı kucağına almak için gün sayan Almeda Abazi, ülkesi Arnavutluk'taki bir dergiye röportaj verdi. Arnavut güzel, oğlu doğduktan kısa süre sonra işlerine döneceğini söyleyip ekledi: "Efehan'la Arnavutça konuşacağım. Türkçe'yi ise Tolgahan'a bırakacağım."
- Saklambaç
- 02.05.2019
- Gazete
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