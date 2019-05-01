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  • 01.05.2019
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model , 'nin foroğrafına alev emojisi bıraktı

Başarı basamaklarını hızla tırmanan , paylaştığı fotoğrafının altına “Soğuk kadın, bakışı soğuk, günleri soğuk” yazdı. Tilki’yi yakından takip eden model ise karenin altına alev emojisi bıraktı.

Alevli model!

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük bir hayran kilesine ulaşan , yeniden model 'ın radarına girdiÖ Popun yükselen yıldızı Tilki, geçtiğimiz gün Instagram hesabına bir fotoğraf yükledi. Saçlarıyla yüzünü kapatan güzel şarkıcı karenin altına da şu sözleri dizdi: "Soğuk kadın, Bakışı soğuk, Günleri soğuk, Odası soğuk, Isınmaya niyeti yok." Bu pozu gören Güney Afrikalı model Liam Vandiar ise hemen fotoğrafı beğendi. Paylaşımın altına da alev emojisi (simgesi) bırakarak, Tilki'yi beğendiğini belirtti. "Sen soğuk olamazsın, Ateş ediyorsun" mesajı gönderdi. Tilki ise bu yoruma şimdilik yanıt vermedi.



HAYRANLIĞINI SAKLAMIYOR!
Aleyna Tilki'nin son karesi 100 bin'e yakın beğini aldı. Liam Vandiar ise geçtiğimiz aylarda da Aleyna Tilki'nin bir paylaşımına 'ateş' emojisiyle yorum yapmıştı. Genç popçu da, takipleşmeye başladığı modele kalple karşılık vermişti. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları gündemi meşgul etmişti.

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