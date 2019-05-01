Filistin kökenli dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, önceki gün Amerika'daki evinde babası Mohamed Hadid'i ağırladı. Seksi yıldız, babasına ikram ettiği Türk baklavasını da sosyal medya hesabından paylaştı. Eşşiz lezzetimize bayıldığını vurguladı. Hadid daha sonra evindeki nazar boncuklarının fotoğraflarını paylaştı. Hadid ailesi geçen yıl Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde açık artırmaya katılmıştı. Osmanlı dönemine ait üç parça için servet harcamıştı.