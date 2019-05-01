Yallah şarkısı ile beğeni kazanan popçu Elif Kaya, yoğun iş temposunu bir kenara bırakarak önceki günü kendine ayırdı. Soluğu Kilyos'taki Koşan Atlar Çiftliği'nde alan güzel şarkıcı, burada ata binip renkli görüntülere imza attı.



Atlarla arasında duygusal bir bağ kuran Elif Kaya, bu renkli pozlarını "Rüya gibi bir gün" notuyla paylaştı.