Sporu yaşam tarzı haline getiren Ebru Şallı, hayranlarına da örnek oldu. Şalı, önceki gün Antalya'daki TerraCity AVM'de gerçekleşen Sağlıklı Yaşam Festivali'nde sevenleriyle buluştu. Eski manken, hayranlarına pilates yaptırdı.



Şallı, sahneye davet ettiği bir hayranıyla duygusal anlar yaşadı. 17 yaşındaki genç kız, Ebru Şallı'nın pilates videolarını ve sağlıklı yaşam tavsiyelerini uygulayarak 24 kilo verdiğini açıkladı. Bunu duyan Şallı ise duygulandı.