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  • 01.05.2019
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, hayranlarına örnek oldu

Şalı eritti!

Sporu yaşam tarzı haline getiren , hayranlarına da örnek oldu. Şalı, önceki gün 'daki TerraCity 'de gerçekleşen Festivali'nde sevenleriyle buluştu. Eski manken, hayranlarına pilates yaptırdı.

Şallı, sahneye davet ettiği bir hayranıyla duygusal anlar yaşadı. 17 yaşındaki genç kız, Ebru Şallı'nın pilates videolarını ve sağlıklı yaşam tavsiyelerini uygulayarak 24 kilo verdiğini açıkladı. Bunu duyan Şallı ise duygulandı.

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