Hayvansever oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde evinin bahçesine konan sevimli bir papağana kucak açtı. Kobal, eve iyice alışan papağanı da önceki gün şu notla Instagram'da paylaştı:
"Bahçeme gelen bu güzelliğin sahibini bulamadık. Biz de sahiplendik. Henüz adı yok." Bu arada Kobal, 3 yıl önce eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun hediye ettiği pug cinsi köpeğe 'Çiko' adını vermişti.
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