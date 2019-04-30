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  • 30.04.2019
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, evinin bahçesine konan sevimli bir papağana kucak açtı

Sinem'in yavrusu

Hayvansever oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde evinin bahçesine konan sevimli bir papağana kucak açtı. Kobal, eve iyice alışan papağanı da önceki gün şu notla 'da paylaştı:

"Bahçeme gelen bu güzelliğin sahibini bulamadık. Biz de sahiplendik. Henüz adı yok." Bu arada Kobal, 3 yıl önce eşi 'nun hediye ettiği pug cinsi köpeğe 'Çiko' adını vermişti.

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