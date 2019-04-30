Hayvansever oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde evinin bahçesine konan sevimli bir papağana kucak açtı. Kobal, eve iyice alışan papağanı da önceki gün şu notla Instagram'da paylaştı:



"Bahçeme gelen bu güzelliğin sahibini bulamadık. Biz de sahiplendik. Henüz adı yok." Bu arada Kobal, 3 yıl önce eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun hediye ettiği pug cinsi köpeğe 'Çiko' adını vermişti.