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  • 30.04.2019
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, balet ile barıştı

, balet ile barıştı. Ayrılığa 6 ay dayanabilen ikili, önceki akşam da barışmayı kutladı

İkinci perde

Ekim 2018'de iki yıllık aşklarına nokta koyan oyuncu Birce Akalay'la balet Can Tunalı, ayrılığa fazla dayanamadı. İkili, geçtiğimiz günlerde ilişkiye ikinci kez şans verdi.



Barışma sonrası yüzleri gülen ünlü çift, önceki akşam da Cahide Müzikhol adlı mekanda eğlendi. Barışmayı kutlayan ikili, yakın dostları Celil Nalçakan'ın objektifine böyle yansıdı.



İkili, aşklarına kaldığı yerden devam ediyor.

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