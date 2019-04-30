Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sosyal medyada kur yaparak olay olan Hülya Avşar'dan bomba açıklama... Önceki gün TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda gösteri maçına çıkan Avşar Kızı'nın gündeminde eski eşi vardı.

Ünlü sanatçının eski eşine sosyal medyada "Vay tekrar mı alsam seni?" diye yaptığı yorumun Çilingiroğlu ile kendisinden 17 yaş küçük aşkı Seda Sevin'in arasını açtığı iddia edilmişti. Avşar Kızı, bu iddia için şu ilginç yanıtı verdi: "Ben eğleniyorum ya... Kız arkadaşı sağ olsun, anlayışlı davranıyor. Bazen de 'Tadını kaçırma, o anlayışı boşa çıkarma' diyorum. Aynı şeyi Kaya bana yazsa, 'Neyin kafasını yaşıyorsun sen?' derdim. Kız arkadaşının yerinde olsam ve eski eşi yazsa çoktan ipini çekmiştim."





'HER ŞEY YOLUNDA'

Ünlü sanatçının bu sözleri üzerine bir canlı yayına bağlanan Çilingiroğlu da eski eşi için konuştu. Hülya Avşar'ın şaka yapmayı sevdiğini ve kendisine takıldığını belirten 54 yaşındaki spor yorumcusu, Eylül 2017'den beri aşk yaşadığı Seda Sevin'le de aralarında bir sorun olmadığını dile getirip ayrılık iddialarına nokta koydu.





Dizi sektöründeki zorlu set şartlarından dert yanan 55 yaşındaki sanatçı, Riva'da yeni bir çekim platosu kurduğunun müjdesini verdi.

55 yaşındaki Avşar kızı, püsküllü tenis kıyafetiyle kortları renklendirdi.