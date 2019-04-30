Bilgili baba

İşadamı Serdar Bilgili, önceki gün eski eşi Fransız model Amelie Latournald'dan olan oğlu Ali ile Bebek'teydi. Bilgili, 6 yaşındaki oğlunu salıncakta salladı.
Serdar Bilgili, oğluyla parkta vakit geçirirken aşkı Ece Yosmaoğlu da aynı saatlerde eski eşi Ozan Doğulu'dan olan kızlarıyla birlikteydi.
Aydın HAMZA
Serdar Bilgili, oğluyla parkta vakit geçirirken aşkı Ece Yosmaoğlu da aynı saatlerde eski eşi Ozan Doğulu'dan olan kızlarıyla birlikteydi.
Aydın HAMZA
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