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  • 30.04.2019
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Bilgili baba

Bilgili baba
İşadamı Serdar Bilgili, önceki gün eski eşi Fransız model Amelie Latournald'dan olan oğlu Ali ile Bebek'teydi. Bilgili, 6 yaşındaki oğlunu salıncakta salladı.

Serdar Bilgili, oğluyla parkta vakit geçirirken aşkı Ece Yosmaoğlu da aynı saatlerde eski eşi 'dan olan kızlarıyla birlikteydi.

Aydın HAMZA

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