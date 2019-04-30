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  • 30.04.2019
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, ile maçını özel locada izledi

Beşikt'aşk'

Sosyetik Hakan Sabancı, adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı Alya ile önceki gün Beşiktaş maçını özel locada izledi. Sabancı, erkek arkadaşlarıyla paylaşım yapsa da kaçamağı ortaya çıkardı.



Güzel şarkıcı, çapkın işadamının güneş gözlükleriyle paylaşım yaptı. Samimiyeti ilerleten ikili, aynı locada maçı izleyen diğer taraftarların objektifinden de kurtulamadı.

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