Sosyetik Hakan Sabancı, adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı Alya ile önceki gün Beşiktaş maçını özel locada izledi. Sabancı, erkek arkadaşlarıyla paylaşım yapsa da kaçamağı Alya ortaya çıkardı.







Güzel şarkıcı, çapkın işadamının güneş gözlükleriyle paylaşım yaptı. Samimiyeti ilerleten ikili, aynı locada maçı izleyen diğer taraftarların objektifinden de kurtulamadı.