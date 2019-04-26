Bir döneme damgasını vuran dünyaca ünlü oyuncu Jean Claude Van Damme, Mısır'da oynadığı reklam filminin ardından 22 Nisan'da Bodrum'a geldi. Milas- Bodrum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan ünlü oyuncunun, Bodrum'a 1 milyon dolar değerindeki lüks bir tekneyi almak için geldiği iddia edildi. Ancak son anda tekneyi almaktan vazgeçtiği öğrenildi. Tekneden vazgeçen yıldız, iki adet Milas halısı aldı.





10 GÜN EGE'DE KEYiF YAPACAK

El dokuma olan halılardan birinin 149 bin diğerinin ise 78 bin lira olduğu öğrenildi. Halıları kaldığı otele bıraktıktan sonra Torba'daki dünyaca ünlü bir detoks merkezine giden Van Damme, burada güneşlendi ve deniz ürünlerinden oluşan hafif yemekler yedi. Öte yandan 40 metrelik bir motor yata kiralayan oyuncu, Ege koylarını turlamaya çıktı. Van Damme'ın Bodrum tatili yaklaşık on gün sürecek...





DENIZ-KUM-GÜNEŞ BiRAZ DA BALIK

Van Damme, detoks merkezinde; deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Bol bol deniz ürünleri tüketiyor.

58 yaşındaki Belçikalı, bugüne kadar birçok filmde başrol oynadı. İki evlilik yapan oyuncunun üç çocuğu bulunuyor.