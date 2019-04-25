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  • 25.04.2019
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 Tatlıses'in eski eşi 'dan olan kızı bir etkinlik kapsamında doktor oldu

Küçük doktor

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada, 23 Nisan coşkusunu Trump 'de yaşadı. Yıldız, 6 yaşındaki kızıyla KidzMondo'da keyifli bir gün geçirdi. KidzFest etkinliklerinde meslekleri deneyimleyen minik , doktor oldu.

Küçük kız, ambulansla olay yerine gidip yaralıyı kurtardı. Ayşegül Hanım da kızını hastaya müdahale ettiği sırada heyecanla izledi. Anne ile kızı keyifli geçen günün sonrasında da birlikte böyle poz verdi.
Elif Ada, büyüyünce de doktor olacağını söyledi.

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