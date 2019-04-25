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  • 25.04.2019
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'la reklam filminde oynayan , kariyer planlamasında kendi yolunu çizdi

, kariyer anlamında kızı Zehra’ya örnek olamadı. İç mimarlık okuyan 21 yaşındaki , ‘Bölümümü seviyorum. Sanat dünyası bana uzak’ açıklamasında bulundu...

Annesiyle yolu ayırdı

Yıllar önce annesi Hülya Avşar'la reklam filminde oynayan Zehra Çilingiroğlu, kariyer planlamasında kendi yolunu çizdi. Önceki gün Bebek'te görüntülenen 21 yaşındaki Zehra, okuduğu iç mimarlık bölümünü çok sevdiğini açıkladı. Aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında konuşmaktan kaçınan , şunları söyledi:



"Annemle reklam filminde hatıra olsun diye oynamıştım. Zaten ben sanat dünyasından uzak kalmayı tercih ediyorum." da "Zehra'nın özgürlüğü kısıtlanmasın" diyerek kızının sanatçı olmasını istemediğini açıklamıştı.

Avşar Kızı, her konuda kızı Zehra'nın arkasında duruyor.

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