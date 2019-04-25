Yıllar önce annesi Hülya Avşar'la reklam filminde oynayan Zehra Çilingiroğlu, kariyer planlamasında kendi yolunu çizdi. Önceki gün Bebek'te görüntülenen 21 yaşındaki Zehra, okuduğu iç mimarlık bölümünü çok sevdiğini açıkladı. Aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında konuşmaktan kaçınan genç kız, şunları söyledi:





"Annemle reklam filminde hatıra olsun diye oynamıştım. Zaten ben sanat dünyasından uzak kalmayı tercih ediyorum." Avşar Kızı da "Zehra'nın özgürlüğü kısıtlanmasın" diyerek kızının sanatçı olmasını istemediğini açıklamıştı.

Avşar Kızı, her konuda kızı Zehra'nın arkasında duruyor.