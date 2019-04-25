KASIM 2018'de aşklarına üçüncü kez şans veren Aslı Enver'le Murat Boz hakkında önceki gün hayranlarını sevindirecek bir iddia ortaya atıldı. Barıştıktan sonra birlikte görüntü vermekten kaçınan ikilinin sessiz sedasız nikah hazırlığı yaptığı öne sürüldü.



4 YILLIK AŞKTA MUTLU SON

Instagram'daki gazetemagazin adlı hesabın iddiasına göre ünlü çift, nikah için de 10 Mayıs'a gün aldı. Güzel oyuncunun doğum gününde hayatlarını birleştirecek olan ikilinin gizli saklı yürüttüğü düğün hazırlığının gün yüzüne çıkmasıyla hayranları çılgına döndü. 2015'ten beri birlikte olan gözde çiftin nikah tarihinin belli olmasıyla hayranları çifti tebrik yağmuruna tuttu.







ILICALI İDDİAYI KUVVETLENDİRDİ

Çiftin evleneceğinin sinyalini ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde vermişti. Ilıcalı, 'Survivor' programı için Dominik'e giden Murat Boz'a "Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim" diyerek teşekkür etmişti. Bu durum da ikilinin 10 Mayıs'ta evleneceği iddiasını kuvvetlendirir nitelikteydi…



DOĞUM GÜNÜ GELİNİ Mİ OLACAK?

Güzel oyuncunun 10 Mayıs'ta yani 35. yaş gününde nikah masasına oturacağı iddiası 'Aslı, çifte mutluluk yaşayacak' dedirtti.