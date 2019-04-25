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  • 25.04.2019
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'Bir 'da '' karakterini canlandıran 'a sürpriz

Sette sürpriz
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir 'da '' karakterini canlandıran , önceki gün yeni yaşını 'daki sette kutladı. Ünalmış, set ekibinin sürpriziyle duygusal anlar yaşadı. Oyuncu "Böyle harika bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum" dedi.

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