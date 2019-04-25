ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Demir Yaman' karakterini canlandıran Murat Ünalmış, önceki gün yeni yaşını Adana'daki sette kutladı. Ünalmış, set ekibinin sürpriziyle duygusal anlar yaşadı. Oyuncu "Böyle harika bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum" dedi.
- Saklambaç
- 25.04.2019
- Gazete
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