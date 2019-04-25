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  • 25.04.2019
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yine yaptı yapacağını! Timsah etini mideye indirip ilginç bir ziyafet çekti

yine yaptı yapacağını… Marjinal yaşamıyla dikkat çeken ikoncan, önceki gün ’de timsah etini mideye indirip ilginç bir ziyafet çekti

Midesi de marjinal

Sosyetenin en aykırı ismi Eda Taşpınar, giyim-kuşamdaki marjinalliğini damak tadına da yansıttı. Her fırsatta ilginç tatlar deneyen ikoncan, geçtiğimiz günlerde gittiği ABD'deki bir restoranda timsah eti sipariş etti. Kızarmış timsah etini afiyetle yiyen Taşpınar, ağızları açıkta bırakan ziyafetini paylaştı.



ŞAŞKINLIK YARATTI
İkoncanın bu ilginç menüsü sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Taşpınar'ın takipçileri "Yiyecek başka bir şey bulamadın mı? Miden de senin gibi marjinal" yorumu yapmaktan kendilerini alamadı. Ancak ilginç damak zevkiyle şaşkınlık yaratan ikoncanın bu, ilk vukuatı değil...



BU İLK VUKUATI DEĞİL
Sosyetik güzel, geçtiğimiz ay da tatilinde yüzlerce euro ödeyerek bir tabak pesto soslu salyangozu mideye indirmişti. Aynı tarihlerde bir tabak dolusu yavru yılan balığının da tadına bakan , paylaşımlarıyla takipçilerinin iştahını kapatmıştı. Sosyetik ikoncan, yıllar önce gittiği 'de de Meksika mutfağına özgü bir lezzet olan Chicatana karıncasını yiyerek şaşkınlık yaratmıştı.



İŞTAH KAPATAN IKONCAN!
Her yaptığıyla olay olan Eda Taşpınar, iştah kapatan yemek zevkiyle de yine adından söz ettirdi. Taşpınar'a takipçileri "Bunlar, üstüne para verseler yenmez" eleştirisi yaptı.

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