ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, önceki gün 'Archie' adlı sevimli köpeğinin yeni yaşını kutladı. Yakışıklı oyuncu, kendisini Archie ile buluşturan Şükran Ovalı'ya da şu sözlerle Instagram'da teşekkür etti:







"İlk doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Hayatımıza girmene vesile olan Şükran Ovalı ve Barınak Meleği'ne teşekkür ederim." Ovalı ve Akın Akınözü, bu hareketleriyle bir kez daha alkışları topladı...

Hayvansever oyuncu, sokak hayvanlarının yuva sahibi olması için canla başla çalışıyor.