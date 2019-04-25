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  • 25.04.2019
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Başarılı oyuncu , meslektaşı 'ya şükran duydu

Başarılı oyuncu , meslektaşı aracılığıyla sahiplendiği köpeğinin 1. nü kutladı. Akınözü, Ovalı’ya da şükranlarını sundu.

Şükran duydu

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, önceki gün 'Archie' adlı sevimli köpeğinin yeni yaşını kutladı. Yakışıklı oyuncu, kendisini Archie ile buluşturan Şükran Ovalı'ya da şu sözlerle 'da teşekkür etti:



"İlk doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Hayatımıza girmene vesile olan Şükran Ovalı ve Barınak Meleği'ne teşekkür ederim." Ovalı ve , bu hareketleriyle bir kez daha alkışları topladı...
Hayvansever oyuncu, sokak hayvanlarının yuva sahibi olması için canla başla çalışıyor.

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