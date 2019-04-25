Müslüman olduğunu açıklayan ABD'li şarkıcı Della Miles, Türk hayranlarını mest etmeyi sürdürüyor. Ünlü sanatçı, 23 Nisan'da Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. 'Siyah İnci' lakaplı sanatçı, sarayı kendisine büyük ilgi gösteren hayranlarıyla birlikte gezdi.



Della Miles, gezi boyunca Osmanlı Dönemi'ni yansıtan kaftan ve kavuk takarak tarihte bir yolculuğa çıktı. Sultanahmet'te de alışveriş yapan sanatçıya, esnaf "Alem buysa kral Della" diye tezahüratta bulundu.