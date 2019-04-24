Bir dönem Türkiye'deki başarılı futbol kariyerleriyle adlarından söz ettiren Dusko Tosic ile Wesley Sneijder, çalkantılı özel hayatlarıyla gündemden düşmez oldu. Hollanda basını geçtiğimiz ay Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau cephesinde ayrılık çanları çaldığını öne sürdü. İkilinin 9 yıllık evliliğini bitirecekleri iddiasının yanı sıra Sneijder'in Yolanthe'ye boşanırken 19 milyon euro yaklaşık 124 milyon 233 bin lira tazminat ödeyeceği haberi de gündeme bomba gibi düştü. Sneijder'in güzel modele şiddet uygulayıp aldattığı iddiası ise ağızları açıkta bıraktı.





ÖKÜZ ÖLDÜ, ORTAKLIK BİTTİ!

Şimdi de çiftin, iki yıl önce İbiza'da açtığı Xaxa adlı lüks restoranı sattığı ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun işletmesini eşinin üstlendiği ve 4 yaşındaki oğulları Xess Xaxa'nın adını taşıyan mekanı satması ise Hollanda basınına göre ikilinin iş ve özel hayattaki tüm bağlarını tamamen kopardığının kanıtı gibiydi… Ünlü futbolcu, restoranının açılışında eşine destek vermek için o dönem garsonluk bile yapmıştı. Çiftin restoranı satması "Aşk bitti yapı paydos" yorumu yaptırdı.





SUSKUN YENGE

Yolanthe Cabau, ayrılık iddialarının gündeme geldiği ilk günden itibaren haberlere sessiz kalmayı tercih etti. Eşiyle sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçınan güzel model, yalnızca oğlu Xaxa ile karelerini paylaşarak "Hayatımda sadece oğlum var" mesajı verdi.