Beşiktaş'ın eski yıldızı Tosic'in, eşi Jelena Karleusa ile birbirlerini aldattığı iddiaları geçtiğimiz aylarda Sırp basınında manşet olmuştu. İkilinin, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarması da 11 yıllık evlilikte sona gelindiği dedikodusunu alevlendirdi. Karleusa, boşanma iddiasını yalanlasa da Sırp gazeteleri, çiftin boşanma protokolünü gün yüzüne çıkardı.



Boşanmakta ısrarlı olan Tosic, Sırbistan'daki 2 buçuk milyon euro'luk villayı Karleusa'ya bırakacak. Sırp şarkıcıya aylık 3 bin euro nafaka verecek olan futbolcu, velayetleri annede kalacak kızları Nika ile Atina'nın tüm eğitim masrafları ile sağlık ve tatil giderlerini de karşılayacak.

Çiftin 10 yaşında Atina ve 9 yaşında Nika adında iki kızı var.