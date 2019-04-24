Eti kendine has tuzlama hareketi (saltbea) ile dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda miniklere çifte sevinç yaşattı. Ünlü etçi; İstanbul, Dubai, Abu Dabi, Miami ve New York'taki restoranlarında 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere ziyafet çekti. Gökçe; çocuklara ücretsiz hamburger, patates kızartması ve içecek sunulacağını açıkladı.





Haberi alan İstanbul'daki binlerce çocuk da soluğu Nusret'in restoranlarında aldı. 55 TL'lik hamburger, 30 TL'lik patates kızartması ve 24 TL'lik içeceğin bedava olduğunu duyan çocuklar, ünlü kasabın Etiler ve Bebek'teki restoranlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gökçe, 23 Nisan'daki bu lezzetli sürpriziyle de bu kez miniklerin süper kahramanı olmayı başardı.

Aydın HAMZA