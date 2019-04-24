Profesör Canan Karatay, her fırsatta et yemeyenlere yüklendi.

Koyuna benzettiği veganlar için şunları söyledi: "Veganlar hiçbir hayvansal ürünü yemiyorlar. Yoğurt yemezler, hayvanın sütünü içmezler, peynir yemezler. Bu insanın bedenine, yaradılışına aykırı bir olaydır. Bunlar tahıl beyinlidir." Karatay'a "Ben de ona 'hayvan kafalı' mı diyeyim şimdi et tükettiği için" diyerek tepki gösteren Bennu Gerede ise veganlığın yayılması için harekete geçti.

Gerede önceki gün Alaçatı'da müşterilerine vegan menü sunan bir oteli ziyaret etti. Burada vegan kahvaltı. Etti. Tempeh, tof ve Kaju peyniri yedi. Gittiği yerin veganlar için bir cennet olduğunu belirtti.