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  • 24.04.2019
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'ın e yüklenmesinin ardından, lığın yayılması için harekete geçti

, lığın yayılması için düğmeye bastı. Sosyetik fotoğrafçı, müşterilerine menü sunan her yeri tanıtacağını açıkladı.

Vegan Milor

Profesör Canan Karatay, her fırsatta et yemeyenlere yüklendi.

Koyuna benzettiği lar için şunları söyledi: "lar hiçbir hayvansal ürünü yemiyorlar. Yoğurt yemezler, hayvanın sütünü içmezler, peynir yemezler. Bu insanın bedenine, yaradılışına aykırı bir olaydır. Bunlar tahıl beyinlidir." Karatay'a "Ben de ona 'hayvan kafalı' mı diyeyim şimdi et tükettiği için" diyerek tepki gösteren Bennu Gerede ise veganlığın yayılması için harekete geçti.

Gerede önceki gün Alaçatı'da müşterilerine vegan menü sunan bir oteli ziyaret etti. Burada vegan kahvaltı. Etti. Tempeh, tof ve Kaju peyniri yedi. Gittiği yerin veganlar için bir cennet olduğunu belirtti.

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