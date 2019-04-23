Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci Umut Evirgen'in iki yıllık aşkında iddialara göre kriz çıktı. Son dönemde birlikte görüntü vermeyen ikilinin ayrılık aşamasına geldiği iddia edildi. Hatta konuşulanlara göre de Evirgen, "Tuba'nın istekleri bitmek bilmiyor. Bu durumdan bıktım artık" diyerek güzel oyuncudan yana yakın dostlarına sürekli dert yandı. Ancak, Evirgen'den dedikodulara yanıt gecikmedi.





KALPLER GÖNDERDİ

İşletmeci, eski eşi Onur Saylak'tan olan ikizleri Maya ve Toprak'ı Paris tatiline götüren oyuncunun önceki günkü paylaşımına 'kalp' emojisiyle yorum yaptı. Evirgen, aşkta kriz çıktığı iddiasını yalanlayıp güzel oyuncuya "Kalbim seninle" mesajı verdi...





ÖNCELİĞİ KIZLARI

Boş vakitlerini ikizleriyle geçiren güzel oyuncu, kızlarını önceki gün de Paris'e götürdü.