Kraliçe 2. Elizabent dün 93 yaşına bastı. İngiltere Paskalya ile birlikte Kraliçe Elizabeth'in doğum gününü kutladı... Kraliçe için Windsor'daki St. George's Chapel'de bir tören yapıldı. Etkinlikte Prens Harry, Zara Tindall, Kate ve Prens Williams yer aldı. Ancak Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Meghan'ın bu kararı İngiltere kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Meghan törende yer almadı. Ama en büyük rakibi Kate, Kraliçe'yi böyle karşıladı.