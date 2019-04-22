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  • 22.04.2019
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Paskalya ile birlikte 'in kutladı! Meghan törende yer almadı

Meghan'ın işi yaş

Kraliçe 2. Elizabent dün 93 yaşına bastı. Paskalya ile birlikte 'in kutladı... Kraliçe için Windsor'daki St. George's Chapel'de bir tören yapıldı. Etkinlikte , Zara Tindall, Kate ve Prens Williams yer aldı. Ancak Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Meghan'ın bu kararı İngiltere kamuoyunda tepkiye yol açtı.
Meghan törende yer almadı. Ama en büyük rakibi Kate, Kraliçe'yi böyle karşıladı.

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