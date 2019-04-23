Şarkıcı Sıla, Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu. Popçu ile Kural, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Ahmet Kural'ın avukatları, olay yerinde keşif yapılması ve tanıklarının dinlenilmesini istedi. Mahkemenin taleplerini reddetmesi üzerine Kural'ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu.



TANIKTAN ŞOK İFADELER...

Bu talebi de reddedilen oyuncunun avukatı Sibel Aydın; müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savundu. 16 ay 20 gün cezaya çarptırılan ve cezası ertelenen başarılı oyuncu, "Evden çıkarken 'Seni bitireceğim' diyen bir hanımefendinin projesine kurban oluyorum" ifadelerini kullandı. Ahmet Kural'ın tanığı olmasına rağmen dinlenmesi reddedilen İlyas Gömen ise şöyle dedi: "Sabah namazına kalkmıştım. Sıla'yı evden çıkarken gördüm. Söylediği gibi kendisinde kavga izi yoktu. Sakin bir şekilde arabasına binip gitti." Kural ise mahkeme çıkışında şu sözleri sarf etti:



'KENDİSİ ŞİDDETİ SEVER'

"O gece ailemin evine madde kullanarak geldi. Bana attıkları uyuşturucu iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Hodri meydan. Şiddette kesinlikle bulunmadım ama bu iki sevgili arasında olan bir şeydi. O geceden 18 saat sonra çekilen eğlence görüntüleri için de 'Ağıt yakıyorum' diyerek Anadolu kadınlarına saygısızlık yaptı. Ağıt, Anadolu'da ölünün arkasından yakılıyor. O videoda ise benimle dalga geçiliyor. Kendisi erkeğe de kadına da psikolojik ve fiziki şiddet uygulamaya bayılır. Bu artık bir intikam davasıdır. Bu mevzu burada bitmedi. Temyize gideceğiz."

AYDIN HAMZA