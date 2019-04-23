Ahmet Kural'a mahkeme çıkışında Sıla ve Hazer Amani ilişkisi soruldu. Ünlü oyuncu, "Benden sonrası tufan arkadaşlar" yorumu yaptı. Bu arada ünlü şef Hazer Amani, geçtiğimiz aylarda Sıla ile sabaha karşı kucak kucağa yakalanmış ve bu skandal geceden sonra Amani'nin eşi evliliklerini sonlandırmıştı.
- Saklambaç
- 23.04.2019
- Gazete
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