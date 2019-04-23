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  • 23.04.2019
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'dan ’yle skandal gecesi sonrası bir yuvayı dağıtmakla suçlanan 'ya şok sözler

, ’yle skandal gecesi sonrası bir yuvayı dağıtmakla suçlanan için böyle konuştu...

Benden sonrası tufan
Ahmet Kural'a mahkeme çıkışında ve ilişkisi soruldu. Ünlü oyuncu, "Benden sonrası tufan arkadaşlar" yorumu yaptı. Bu arada ünlü şef Hazer Amani, geçtiğimiz aylarda Sıla ile sabaha karşı kucak kucağa yakalanmış ve bu skandal geceden sonra Amani'nin eşi evliliklerini sonlandırmıştı.

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