Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme, tatil için Bodrum'a geldi. 58 yaşındaki Belçikalı oyuncunun kendisini karşılamaya gelenlere sıcak kanlı davranması ve espriler yapması dikkatlerden kaçmadı. İlk kez Bodrum'a gelen Van Damme'ın yaklaşık 1 hafta tatil yapacağı belirtildi.



TÜRKIYE HAYRANI...

Yol boyunca Bodrum'la ilgili sorular soran Damme'a Ege'nin tarihi ve gezilebilecek yerleri anlatıldı. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Damme'ın, Türkiye hayranı olduğu öğrenildi.



Van Damme, önce kendisine uzatılan çiçeğin fotoğrafını çekti. Sonra da hayranları için poz verdi.