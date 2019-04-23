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  • 23.04.2019
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Holywood yıldızı 'a geldi

Holywood yıldızı , Ege’nin incisi ’a geldi. Kariyeri başarılarla dolu olan oyuncunun, bir hafta tatil yapacağı öğrenildi...

Aslan yürek Bodrum'da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı , tatil için 'a geldi. 58 yaşındaki Belçikalı oyuncunun kendisini karşılamaya gelenlere sıcak kanlı davranması ve espriler yapması dikkatlerden kaçmadı. İlk kez Bodrum'a gelen Van Damme'ın yaklaşık 1 hafta tatil yapacağı belirtildi.

TÜRKIYE HAYRANI...
Yol boyunca Bodrum'la ilgili sorular soran Damme'a Ege'nin tarihi ve gezilebilecek yerleri anlatıldı. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Damme'ın, hayranı olduğu öğrenildi.

Van Damme, önce kendisine uzatılan çiçeğin fotoğrafını çekti. Sonra da hayranları için poz verdi.

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