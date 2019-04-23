Her yıl ABD'nin Nevada Çölü'nde düzenlenen sanat ve eğlence festivali Burning Man'in İletişim Direktörü Megan Miller, 25 Nisan'da gerçekleşecek Marketing Meetup 2019 kapsamında Türkiye'ye gelecek. Burning Man kültürünün dünya çapında büyümesine büyük katkıda bulunan Megan, "Kolektif Hayal Gücünü Harekete Geçirmek" başlıklı oturumunda konuşma yapacak. Güçlü fikirlerini katılımcılarla paylaşacak.

İddialara göre Megan Miller bu buluşmada; Türkiye'de de Burning Man Festivali yapmak istediklerini açıklayacak. Festival için Kapadokya'ya uçacak. Her geçen gün daha çok turist çeken bölgede incelemelerde bulunacak. Burada çekeceği enfes kareleri de ABD'ye döndüğünde ekibine sunacak. Anlaşmalar yapılırsa birkaç yıl içinde Kapadokya'da da Burning Man Festivali yapılacak. Böylece dünya çapındaki yıldızlar bu kez Nevada Çölü'ne değil, Kapadokya'ya akacak...

FESTİVALİN BEYNİ O

MEGAN, etkinliğin medya ve halkla ilişkilerini yönetiyor. Ayrıca organizasyondaki önceliklerin belirlenmesi rolünü üstleniyor...

KAPADOKYA RENGARENK OLACAK

Megan Miller, Kapadokya'daki balon turuna da katılacak. Bölgeye kuş bakışı bakacak.