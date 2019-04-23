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  • 23.04.2019
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'den geçtiğimiz yıl boşanan sevgilisi ile görüntülendi

Geçtiğimiz yıl ’den boşanan , genç aşkı ’la artık saklanmıyor.

İkinci bahar

Sedef Adası gibi birçok yerin sahibi olan Mehmet Birgen'den geçtiğimiz yıl boşanan Dilek Birgen, sevgilisi Doğuş Aydın ile önceki gün 's 'deydi. İkili, "Her şey güzel gidiyor. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Dilek Birgen, aşkına ait spor otomobile binerek Nişantaşı'ndan ayrıldı. Bu arada sosyetik güzelin işadamı 'la ilişkisinin evliyken başladığı iddiası ise geçtiğimiz yıl çok konuşulmuştu.

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