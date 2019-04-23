Sedef Adası gibi birçok yerin sahibi olan Mehmet Birgen'den geçtiğimiz yıl boşanan Dilek Birgen, sevgilisi Doğuş Aydın ile önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi. İkili, "Her şey güzel gidiyor. Çok mutluyuz" diye konuştu.



Dilek Birgen, aşkına ait spor otomobile binerek Nişantaşı'ndan ayrıldı. Bu arada sosyetik güzelin işadamı Doğuş Aydın'la ilişkisinin evliyken başladığı iddiası ise geçtiğimiz yıl çok konuşulmuştu.