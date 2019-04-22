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  • 22.04.2019
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’la aşk yaşayan eski evliliğinden olan oğlunu Musti’yle tanıştırdı! 'ten tepki geldi

Popçu ’la beş aydır aşk yaşayan sosyetik , bombayı patlattı. Sütşurup, eski evliliğinden olan oğlunu Musti’yle tanıştırdığını söyleyip ‘Cici baba’ yorumu yaptırdı.

Mustafa Sandal'la sosyetik Melis Sütşurup'un beş ay önce başlayan aşkları tam gaz sürüyor. Önceki akşam Etiler Armutlu Steakroom'da görüntülenen Sütşurup'un keyfi yerindeydi. Genç kadın, kız arkadaşlarıyla yemek yiyip sohbet etti.

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