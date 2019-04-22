Mustafa Sandal'la sosyetik Melis Sütşurup'un beş ay önce başlayan aşkları tam gaz sürüyor. Önceki akşam Etiler Armutlu Steakroom'da görüntülenen Sütşurup'un keyfi yerindeydi. Genç kadın, kız arkadaşlarıyla yemek yiyip sohbet etti.
Mustafa Sandal'la sosyetik Melis Sütşurup'un beş ay önce başlayan aşkları tam gaz sürüyor. Önceki akşam Etiler Armutlu Steakroom'da görüntülenen Sütşurup'un keyfi yerindeydi. Genç kadın, kız arkadaşlarıyla yemek yiyip sohbet etti.
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