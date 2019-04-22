Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, babasını kızdırdı. Samyeli'nin eski eşi Eren Talu, konuşulanlara göre 22 yaşındaki kızı Deren'i Instagram paylaşımları için uyardı.
Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, babasını kızdırdı. Samyeli'nin eski eşi Eren Talu, konuşulanlara göre 22 yaşındaki kızı Deren'i Instagram paylaşımları için uyardı.
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