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  • 22.04.2019
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Defne Samyeli’nin kızı ’ya babası Eren Talu’dan uyarı geldi

’da kusursuz fiziğini gözler önüne seren Defne Samyeli’nin kızı ’ya babası Eren Talu’dan uyarı geldi.

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, babasını kızdırdı. Samyeli'nin eski eşi Eren Talu, konuşulanlara göre 22 yaşındaki kızı Deren'i Instagram paylaşımları için uyardı.

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