Önceki akşam Maslak TİM Show Center'da sahne alan Emel Sayın, eski dostu Mehmet Ali Erbil'i unutmadı. Sayın, aylardır hastanede yatan Mali'yi görüntülü aradı. Erbil'in "Merhaba" demesiyle alkış tufanı koptu. Erbil, "6 aydır ilk defa kamuoyuyla buluştum. Dualarınız için teşekkür ederim" dedi. Sayın, ünlü şovmen için 'Menekşelendi Sular' şarkısını söyledi.

Sayın, konserde yakın dostu Mehmet Ali Erbil'e özlemini dile getirdi.