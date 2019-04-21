Mehmet Ali Erbil 'Aşkım Aşkım' dizisindeki partneri Emel Sayın ile yeniden 'merhaba' dedi!
Usta sanatçı Emel Sayın, önceki akşam Maslak'ta konser verdi. Sayın, konser sırasında Aşkım Aşkım dizisinde birlikte rol aldığı Mehmet Ali Erbil'in sağlık durum hakkında sevenlerine bilgi verdi. Erbil'in sağlık durumunun son derece iyi olduğunu ifade eden Emel Sayın, ünlü şovmeni daha sonra telefonla aradı. Mehmet Ali Erbil'in "Merhaba" demesi üzerine salonda alkış tufanı koptu. 6 aydır yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil ile usta sanatçı Emel Sayın kaç yaşında?
Mehmet Ali Erbil tam 6 ay sonunda sevenlerine 'Merhaba!' dedi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 6 ay önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Aylardır yoğunbakımda olan Erbil'in sağlık durumunun son 1 aydır iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı. Erbil'in hayranları, Emel Sayın sayesinde ilk kez Mehmet Ali Erbil'in sesini duydu.
Sayın, şunları söyledi; Mehmet Ali iyileşiyor. Onu ziyaret ediyorum. Konser öncesi Mehmet Ali'ye istediği bir şarkısı olup olmadığını sordum. O da benden 'Menekşelendi Sular' isimli şarkıyı seslendirmemi istedi. Benim çok sevdiğim bir eser. Onun için bu şarkıyı söyleyeceğim. Ben Mehmet Ali'yi çok iyi gördüm. Görüntüsü çok iyi. Kendisi bu geceye görüntülü bağlanmak çok istedi ancak teknik durumlarımız hazırlanamadı ve yetersiz kaldı. Kendisi birazcık zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Fizik tedavi görüyor. Umuyorum ki çok uzun sürmeden aramızda olacak" cevabını verdi.
"6 AY SONRA İLK DEFA KAMUOYUYLA BULUŞTUM"
Konserinin ikinci bölümünde Mehmet Ali Erbil'i telefonla arayan Emel Sayın, duygu dolu anlar yaşadı. Telefonda Mehmet Ali Erbil'in "Merhaba" demesiyle salonda alkış tufanı koptu. Erbil, "6 aydır ilk defa kamuoyuyla buluştum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dualarını benden esirgemedikleri için. Çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi sunuyorum" dedi.