Mehmet Ali Erbil 'Aşkım Aşkım' dizisindeki partneri Emel Sayın ile yeniden 'merhaba' dedi!

Sayın, şunları söyledi; Mehmet Ali iyileşiyor. Onu ziyaret ediyorum. Konser öncesi Mehmet Ali'ye istediği bir şarkısı olup olmadığını sordum. O da benden 'Menekşelendi Sular' isimli şarkıyı seslendirmemi istedi. Benim çok sevdiğim bir eser. Onun için bu şarkıyı söyleyeceğim. Ben Mehmet Ali'yi çok iyi gördüm. Görüntüsü çok iyi. Kendisi bu geceye görüntülü bağlanmak çok istedi ancak teknik durumlarımız hazırlanamadı ve yetersiz kaldı. Kendisi birazcık zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Fizik tedavi görüyor. Umuyorum ki çok uzun sürmeden aramızda olacak" cevabını verdi.