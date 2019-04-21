Son moda destek

Melisa Şenolsun ile kendi gibi oyuncu Burak Deniz, marka yüzü oldukları Koton'la anlamlı bir projeye imza attı. İkili, Bana Göz Kulak Ol Derneği yararına kamera karşısına geçti.



Sokak hayvanları için yürütülen projeye destek veren Şenolsun, "Satın alma, sahiplen" diyerek de hayranlarına çağrıda bulundu.