Liseli aşıklar

Eski manken Ebru Şallı, iki yıldır aşk yaşadığı işadamı nişanlısı Uğur Akkuş ile önceki akşam Nişantaşı sokaklarında el ele gezintiye çıktı. Keyifli oldukları gözlenen ikili, objektifleri gülümseyerek selamladı.



Hayatındaki her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Şallı, ekledi: "Biraz hava almaya çıktık. Akşam yemeği yiyeceğiz." Her seferinde evlilik sorularını geçiştiren ünlü çift, düğün hazırlıkları ile ilgili konuşmaktan da yine kaçındı.



Doğan SAVAŞ