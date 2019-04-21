İkizlerle çifte sevinç! Pelin Akil ile eşi Anıl Altan ikizlerine kavuştu

Oyuncu çift Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, dün ikizlerine kavuştu. Akil, kızları Alin ve Lina'yı Bahçelievler Memorial Hastanesi'nde sezaryenle dünyaya getirdi. Çift, kızlarının kordon kanını da saklatıp çocuklarının geleceğine dair önemli bir yatırım yaptı.



İkiz sahibi olarak çifte sevinç yaşayan ünlü oyunculara sosyal medyada tebrik mesajları yağdı. Bu arada anne ile bebeklerin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 2016 yılında evlenen çiftin, ikizlerini kucaklayınca mutluluk gözyaşı döktüğü öğrenildi.