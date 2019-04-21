Adele ve Simon Konecki ayrıldı

şarkıcı ve söz yazarı Adele'in sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, e-postayla yaptıkları açıklamada; Adele ve eşi Konecki'nin ayrıldıklarını belirtti. Açıklamada, Adele ve Konecki'nin oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekleri de ifade edildi.2011'de tanışan çift, 5 yıl sonra dünyaevine girmişti.