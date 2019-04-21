Adele ve Simon Konecki ayrıldı

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Adele'in sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, e-postayla yaptıkları açıklamada; Adele ve eşi Konecki'nin ayrıldıklarını belirtti. Açıklamada, Adele ve Konecki'nin oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekleri de ifade edildi.
2011'de tanışan çift, 5 yıl sonra dünyaevine girmişti.
2011'de tanışan çift, 5 yıl sonra dünyaevine girmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.