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  • 21.04.2019
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Adele ve Simon Konecki ayrıldı

Ayrılık postası!
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Adele'in sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, e-postayla yaptıkları açıklamada; Adele ve eşi Konecki'nin ayrıldıklarını belirtti. Açıklamada, Adele ve Konecki'nin oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekleri de ifade edildi.



2011'de tanışan çift, 5 yıl sonra dünyaevine girmişti.

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